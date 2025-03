Mastini a Caldaro: il terzo duello non deve essere l’ultimo

Dentro o fuori, per la prima volta. Questa sera – giovedì 20, ore 20,30 – i Mastini di Gaber Glavic scendono in pista a Caldaro per la gara3 di semifinale IHL in un match senza rete di protezione. Se i Lucci padroni di casa dovessero vincere, la stagione giallonera si chiuderà qui: la serie infatti è tutta sbilanciata a favore degli uomini di Virtala che espugnando via Albani hanno “fatto il break”.

Sarebbe però sbagliato pensare che non ci siano margini, per Vanetti e compagni. La distanza tra le due squadre è, probabilmente, meno netta di quanto dica la situazione: il primo incontro è stato segnato da due reti in pochi istanti del Caldaro che hanno indirizzato il match mentre in Gara2 il gol a freddo ha complicato tutta la partita. Certo, i Lucci si sono mostrati particolarmente solidi a difesa del risultato quindi – ma lo avevamo già detto in vista del secondo incontro – l’obiettivo primo dovrà essere quello di non andare subito sotto nel punteggio.

Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente, ma è ipotizzabile che almeno a livello “mentale” Varese abbia lavorato sotto questo aspetto. Difficile, al contrario, ipotizzare le linee scelte da Glavic che martedì ha mescolato un po’ a sorpresa le carte: vedremo le scelte del tecnico sloveno sia in attacco (dove ci sarà Raimondi, assente sabato) sia in difesa dove Bertin, pur a referto, è rimasto fuori dalle rotazioni.

I Mastini possono provare anche ad aggrapparsi alla cabala: lo scorso anno, nei quarti di finale, risalirono dall’iniziale 0-2 contro il Feltre inanellando tre successi consecutivi che lanciarono la formazione di Czarnecki sino alla finalissima persa di misura con il Pergine. Certo, la rimonta iniziò in casa invece che in trasferta ma espugnare la Raiffeisen Arena potrebbe essere un messaggio potente, in grado di ripercuotersi sull’intera serie. La gara sarà diretta dai signori Benvegnù e Da Pian assistiti da De Toni e Rivis.