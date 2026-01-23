Mastini a caccia di Lucci: trasferta difficile ma non impossibile

Dopo la caduta casalinga contro Aosta, i Mastini cercano riscatto a Caldaro nel prossimo turno di IHL (primo ingaggio sabato 24, ore 18), al cospetto di una squadra che, ad oggi, sembra “ingiocabile”. E che ha appena sconfitto i varesini nella semifinale di Coppa Italia a Milano.

Diversi i punti di forza dei Lucci che comandano la classifica del Master Round, a partire dalle perfette geometrie di gioco, l’enorme forza di percussione offensiva e il solido reparto arretrato sostenuto dall’imperforabile Samuel Rohregger, portiere che si presenta sul ghiaccio amico con una percentuale di 95.2 di salvataggi. Missione impossibile? Forse, ma Varese ha dimostrato di saper far bene, soprattutto quando i favori delle cronache non virano verso il giallonero, come in questo periodo. Alla squadra di Da Rin servono punti dopo il sorpasso di Aosta, e con Alleghe e Pergine, rispettivamente impegnati con Appiano e Aosta, alle calcagna.

Mastini che, pur avendo perso nel turno precedente, hanno comunque mostrato grinta e carattere, producendo una grandissima mole di gioco. Va detto che non si sono viste moltissime idee in termini di schemi, e che forse proprio a causa di questo elemento molte azioni non si sono chiuse al meglio, ma la voglia di giocare e di vincere c’è.

Tra i problemi da affrontare c’è il “mal di trasferta”, che ha afflitto i gialloneri nell’ultima parte di stagione regolare, e ormai l’enigma del power-play, situazione che va sanata prima possibile. Tanti però anche i segnali positivi, come la bella sintonia del gruppo che vive e soffre in maniera unita e compatta; questo elemento può essere la base per ripartire e fare bene proprio con squadre difficili come Caldaro. Gli ultimi innesti di Ghiglione e Buono hanno modificato una parte di assetto, che sta via via trovando una sua dimensione chiara, sempre migliori e più incisivi i fraseggi Bastille-Buono, che proprio a Caldaro potrebbero portare i loro frutti.

Una vittoria darebbe quell’iniezione di fiducia, oltre che di punti, necessaria per rimettere in carreggiata una squadra che ha grandi potenzialità e molta voglia di fare bene. E poi si sa, i Mastini in passato hanno dimostrato che, situazioni simili hanno generato le condizioni favorevoli per innescare reazioni d’orgoglio capaci di sovvertire anche il pronostico più sfavorevole.