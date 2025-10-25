Attacco sterile e power play inutile: i Mastini crollano a Caldaro 6-1

Ci sono due elementi fondamentali che stanno alla base dell’hockey su ghiaccio, il pattinaggio e la capacità di fuoco, quindi i tiri in porta. Varese a Caldaro è clamorosamente mancato in questi due fondamentali, concedendo tutti gli spazi possibili agli avversari, subendo tutta la loro potenza offensivo praticamente non riuscendo quasi mai a centrare in maniera importante lo specchio della porta. Il risultato è la produzione a livello di statistiche di numeri piuttosto imbarazzanti: i Mastini escono quindi a testa bassa dalla Raiffeisen Arena, e non solo per il pesante 6 a 1 incassato.

Statistiche alla mano, e chi conosce questo sport sa che i numeri contano eccome, Varese ha tirato in porta solo 8 volte in due periodi, e quando una squadra non riesce a impensierire il goalie avversario, c’è un problema piuttosto serio. Tutto risolvibile s’intenda, ma va appunto risolto. A proposito di problemi c’è anche la magagna del power play, 30 le occasioni con l’uomo in più di movimento fino a ora in campionato, con un solo centro, poco, troppo poco,

Caldaro ha avuto 5 occasioni andando a segno per 3 volte. L’unica certezza ad oggi è il gruppo, che comunque ha contribuito a tenere in vetta Varese, e che ad oggi ha vinto la maggior parte delle partite ma che deve rispondere presente negli appuntamenti di cartello come quello di questa sera. Al gruppo, allo spogliatoio, è riservata la riflessione e soprattutto la reazione a questa pesante sconfitta.

Tornando alla partita Caldaro ha dominato in ogni reparto, con Varese che ha subito pattinaggio e schemi di gioco degli avversari. Sempre per la cronaca, a tabellino va anche la bellissima marcatura di Pietro Borghi, ma con tutto il rispetto per l’attaccante (a cui piace l’appuntamento con il gol in casa dei Lucci), forse stasera non era dal suo bastone che ci si aspettavano le marcature. L’amaro in bocca rimane, ma la testa va al prossimo turno di campionato, quando i Mastini ospiteranno Appiano, a 12 punti con una partita in meno.

CALDARO ROTHOBLAAS – HCMV MASTINI VARESE 6-1

(3-0, 1-1, 2-0)

RETI: 4’31” Alanne (C), 13’48” Cappucio (C- Todesco, De Donà’), 14’12” Alanne(C- Wieser, Reffo), 29’13”Wieser (C- Saha), 39’08” Borghi P. (V- Perino, Re), 42’38” Alanne (C- Wieser, Bianco), 44’21” Oberrauch (C).

CALDARO: Rohregger (Pallabazzer); Massar, Michael Soelva, Moritz Selva, Maximiliam Soelva, Oberrauch; Reffo, Bianco, Alanne, Saha, Wieser; Schmid, Valentini, Galassiti, Andreas Vinatzer, Oberhuber; Schoepfer, De Donà, Cappuccio, Todesco. Coach: Teemu Virtala.

VARESE: Pisarenko (Filippo Matonti); Schina, Re, Piroso, Marcello Borghi, Tilaro; Makinen, Crivellari, Perino, Terzago, Bastille; Erik Mazzacane, Bertin, Venturi, Michael Mazzacane, Xamin; Marco Matonti, Peterson, Pietro Borghi, Fiornasetti. Coach: Massimo Da Rin.

ARBITRI: Jeremy Bassani, Alessio Bedana (Nicolò Alberti, Giorgio Brenna).

NOTE. Penalità: C 16’, V 16’. Superiorità: C 3/5, V 0/5. Spettatori: 320.