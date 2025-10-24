Caldaro – Mastini è sempre un big match: chi vince resta in alto

Tutto pronto per il big match della settima giornata di Italian Hockey League: sabato 25 ottobre, alle ore 19,30, i Mastini saranno infatti sul ghiaccio della Raiffeisen Arena di Caldaro, al cospetto dei campioni in carica del SV Kaltern Caldaro Rothoblaas. Uno scontro diretto che vale un posto in alta classifica ma che, prima di tutto, sarà un importante match per capire i reali valori sul ghiaccio delle due squadre in questa stagione, che soprattutto nella parte alta della classifica viaggia sotto il segno del perfetto equilibrio. (foto: un’immagine di Gara5 di semifinale 2024-25)

Giochi totalmente aperti dopo sei giornate, con le principali squadre sono concentrate nelle prime posizioni e racchiuse in un fazzoletto di punti. Sopra tutti Aosta, che guida momentaneamente la classifica (15 punti), incalzati da Mastini e Lucci, appaiati con un punto in meno. Partita quindi che non sarà solo una sfida per i tre punti, ma è un importante banco di prova per misurare le reali ambizioni di entrambe le squadre in ottica playoff. Sfida particolare quella tra Varese e Caldaro anche sotto l’aspetto del fascino, diventata ormai una classica, con le due squadre che hanno messo in pista partite sempre spettacolari.

Caldaro ha trovato in Virtala un coach con le idee chiare, capace di plasmare al meglio le proprie risorse: un gioco molto essenziale, il suo, veloce e con geometrie precise, costruito attorno agli attaccanti finlandesi Alanne e Saha che si avvalgono di compagni di assoluto livello. Giocare alla Raiffeisen Arena è sempre difficile per chiunque, e i Lucci cercheranno di sfruttare il fattore campo al meglio.

I Mastini arrivano in Alto Adige con il morale alto e hanno confermato una grande fermezza mentale, grazie anche alla bella iniezione di fiducia ricevuta nella scorsa partita contro Feltre. Al cospetto dei Picchi è infatti emersa al meglio la grande forza di volontà e solidità del gruppo, elementi fondamentali per fare bene sabato sera. Sarà certamente tanta la pressione nel reparto difensivo dei Mastini, soprattutto nella parte iniziale, momento in cui Borghi e compagni dovranno fare di tutto per arginare l’avanzata dei padroni di casa, sfruttando le manovre di contropiede. Servirà sicuramente non gettare alle spine le eventuali superiorità numeriche, dove statistiche alla mano serve migliorare, soprattutto contro avversari della caratura di Caldaro.

DIRETTAVN – Aggiornamenti su risultato e marcatori della partita dei Mastini saranno pubblicati in tempo reale su #direttavn, il liveblog sportivo che tratterà principalmente di pallacanestro con la cronaca di Openjobmetis-Trento. Il live è già a disposizione a QUESTO link.

IHL – 7a giornata (sabato 25 ottobre)

PROGRAMMA: Pergine – Alleghe (18,45); Feltre – Fassa; Caldaro – VARESE; Dobbiaco – Valpellice (19,30); Aosta – Bressanone (20); Appiano – Valdifiemme (dom. 26, 19,30).

CLASSIFICA: Aosta 15; VARESE, Caldaro 14; Alleghe 13; Appiano 12; Valpellice 9; Fassa 8; Pergine, Feltre 7; Bressanone 4; Valdifiemme 3; Dobbiaco 2.