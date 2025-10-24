Varese News

Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trento, la partita in diretta

Terzo turno in LBA e trasferta reggiana per la squadra di Kastritis, finalmente al completo e alla ricerca del secondo "colpo". Segui e commenta con noi il match in #direttavn

direttavn basket

Dopo una vittoria all’esordio e due pesanti sconfitte consecutive, la Openjobmetis Varese torna a giocare davanti al pubblico amico ospitando nell’anticipo di sabato 25 – ore 20 – la Dolomiti Energia Trento. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi sabato dalle 19,15 circa la cronaca minuto per minuto da bordo campo.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
