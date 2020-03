Mastini e Caldaro al terzo atto: Varese vuole chiudere la serie

Nei playoff non c’è il tempo di far calare il livello di adrenalina, almeno tra le gare di una medesima serie. E così il Varese – forte del 2-0 ai danni del Caldaro – si deve far trovare di nuovo pronto per la terza partita in cinque giorni contro i Lucci altoatesini, quella che potrebbe mettere fine al quarto di finale e proiettare i gialloneri tra le magnifiche quattro della IHL.

Il verdetto lo avremo intorno alle 21 di sabato sera, alla sirena conclusiva di Gara 3 che alla vigilia vede la lancetta del pronostico tutta dalla parte dei Mastini. Il blitz vincente di giovedì alla Raiffeisen Arena ha messo in discesa la strada di Perna e soci che, tuttavia, non devono abbassare la guardia. A proposito di Perna, il super-veterano sta inanellando prestazioni notevoli: non a caso è tra i soli tre uomini che in due partite di playoff hanno fatto registrare ben 5 punti.

L’obiettivo dichiarato, a questo punto, è quello di passare il turno in tre partite, una circostanza che assicurerebbe vantaggi interessanti in vista della semifinale: una settimana di allenamenti e riposo, un periodo in cui ricaricare le pile, la possibilità di evitare incidenti di gioco. Inoltre, a livello psicologico, chiudere la serie 3-0 sarebbe un messaggio forte lanciato al Merano e alle altre rivali che saranno tutte costrette almeno al quarto match.

Per la terza puntata della sfida, coach Da Rin dovrà fare a meno di Andrea Vanetti: l’attaccante varesino è stato infatti squalificato (come previsto) dopo la penalità partita rimediata in Gara 2 per una ginocchiata a un avversario. Il giudice sportivo ha fermato per un turno il numero 16 giallonero e inflitto 200 euro di multa al club del presidente Torchio; al tecnico di origini cortinesi toccherà ora l’incombenza di ridisegnare la seconda (e la terza) linea anche se, per fortuna, ha diversi uomini a cui affidarsi.

Anche il match di sabato 7 (primo ingaggio alle ore 18,30 al PalAlbani) sarà disputato senza il pubblico sugli spalti; confermata la consueta diretta su Radio Village Network. A dirigere le operazioni sono stati chiamati i signori Lottaroli e Volcan assistiti da Oderda e Vignolo.

IHL – QUARTI PLAYOFF

Programma Gara 3: VARESE – Caldaro; Pergine – Appiano (18,30); Merano – Alleghe (19,30); Bressanone – ValpEagle (20,00).

Situazione: Merano – Alleghe 1-1; VARESE – Caldaro 2-0; Pergine – Appiano 1-1; Bressanone – ValpEagle 1-1