Musica e poesie dal balcone, appuntamento per un flashmob sonoro

Appuntamento per tutti alle 18 di questa sera, venerdì 13 marzo, per un flashmob sonoro. L’iniziativa è partita dal web e dice così: «Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani. Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l’importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l’anima e in questo momento ne abbiamo bisogno».

Grandi e piccini quindi, sono invitati ad affacciarsi alla finestre o al balcone e partecipare a questa grande iniziativa collettiva. I partecipanti all’evento Facebook, partito da Roma, sono quasi diecimila.