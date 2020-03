La scuola materna di Oltrona al Lago reagisce con un messaggio positivo all’emergenza coronavirus.

Un messaggio benaugurale, da condividere con più persone possibile, è lo scopo della sfida che le insegnanti della scuola materna di Oltrona al Lago hanno lanciato oggi via Whatsapp ai propri bambini.

Ormai si é alla seconda settimana di chiusura forzata e le

maestre Monica, Maddalena e Martina non vogliono arrendersi e si inventano una “challenge”, come si usa oggi, per invitare i piccoli alunni a continuare il progetto in corso quest’anno scolastico.

La scuola infatti, una piccola realtà di due sezioni, ha scelto

come tema per il 2019/2020, un argomento davvero attuale:” …E lassu’ che cosa c’è: viaggio alla scoperta del sistema solare”, proponendo ai bambini tante esperienze pratiche e attività per incuriosirli e avvicinarli allo spazio.

Anche qui, come in altre scuole materne della zona, sono state attivate delle iniziative fornendo spunti per svolgere attività ludiche e didattiche a distanza, coinvolgendo i bimbi e le loro famiglie.

L’ultima novità è l’invio di un breve video e del regolamento per partecipare alla gara a chi diffonde maggiormente il motto “ Non fermiamo il progetto sul Sistema solare, abbiamo ancora tanto da imparare!”.

«La sfida è iniziata… – affermano le tre maestre – forza ripetiamo tutti insieme il nostro slogan e condividiamo questo messaggio di fiducia e di positività!»