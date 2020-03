Residuo di pena, i carabinieri arrestano e trovano il coltello

Nella serata di ieri i carabinieri delle Stazioni di Porto Ceresio e Varese hanno arrestato un uomo.

La misura in esecuzione di un ordine per la carcerazione per espiazione pena detentiva emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Varese.

Nei guai è finito un 36enne disoccupato di Porto Ceresio poiché doveva espiare la pena di un anno e 4 mesi di reclusione oltre che alla multa di 800 euro, poiché giudicato colpevole del reato di furto aggravato.

Sottoposto a perquisizione personale nelle fasi di arresto, il trentaseienne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm di cui 9 di lama.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.