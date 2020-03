Risveglio imbiancato sul Campo dei Fiori

Ultimo giorno di marzo con la neve. Le previsioni la avevano annunciata e nel corso della notte tra lunedì 30 e martedì 31 è davvero arrivata.

Così questa mattina sul Campo dei Fiori il risveglio è stato sotto un soffice manto bianco.

Neve che, comunque, non rimarrà a lungo. Le previsioni infatti del Centro Geofisico Prealpino indicano per oggi “molte nuvole in mattinata in graduale dissolvimento a partire dalla pianura ma più persistenti sulla fascia prealpina e pedemontana dove non è esclusa qualche debole precipitazione di primo mattino. Fiocchi oltre circa 500m“.

Domani (mercoledì) invece tornerà il sole: “Abbastanza soleggiato -prevede il Centro Geofisico Prealpino. ma con banchi nuvolosi irregolari su Piemonte, Varesotto e Lario, in particolare durante le ore notturne. Precipitazioni assenti”.