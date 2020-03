In arrivo aria di origine artica: previste nevicate sulle Prealpi

Aria fredda di origine artica sta arrivando sulle nostre regioni. Le previsioni del centro Geofisico Prealpino annunciano quindi il peggioramento delle condizioni meteo per i prossimi giorni.

Da domani, lunedì 30 marzo e in parte martedì 31, si prevedono nevicate da deboli a moderate per l’intera giornata su Alpi e Prealpi, temporaneamente forti in mattinata sulle Prealpi Occidentali.

Il limite delle nevicate è previsto a quota 900-1200 metri nella prima parte del giorno, in graduale discesa nel pomeriggio e soprattutto dalla serata sin verso i 400-600 metri, in concomitanza con una generale attenuazione dell’intensità dei fenomeni, da martedì.

Attesi accumuli disomogenei in relazione a quota e intensità delle precipitazioni: poco probabili o scarsi sotto i 700-800 metri, al più moderati entro i 1200 metri, fino a 30-40 cm oltre i 1500 metri su Prealpi Occidentali e Orobie.