Sanificazione del Comune dopo un caso positivo tra i dipendenti

Un caso positivo tra i dipendenti del Comune di Legnano. Ne dà notizia la stessa amministrazione: « Purtroppo anche all’interno degli uffici del Comune di Legnano si è verificato un caso di positività al Covid-19. In relazione a tale circostanza, si rappresenta che dall’inizio dell’emergenza sanitaria i dipendenti comunali hanno adottato le misure precauzionali indicate dalle normative di riferimento a tutela dei colleghi e del pubblico. Nel caso specifico, già nella giornata di ieri, 12 marzo, prima di avere la notizia ufficiale da parte del presidio sanitario, gli uffici frequentati dalla persona risultata positiva sono stati sanificati. Sono state adottate, da parte del medico competente, nei confronti di coloro che hanno avuto contatti con la persona interessata, le necessarie misure sanitarie.

A partire dalle 14 di oggi, 13 marzo, tutti gli uffici, anche decentrati, e gli automezzi comunali saranno sottoposti alla sanificazione programmata nei giorni scorsi. Tutte le persone colpite in modo diretto o indiretto dall’emergenza sanitaria, segnalate dalle autorità competenti, sono seguite dai servizi dell’Amministrazione comunale».

Maggiori informazioni su Legnanonews