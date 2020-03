Scuole chiuse ma iscrizioni on line aperte

Nelle scuole varesine si guarda già al prossimo anno.

Fino a lunedì 11 maggio, infatti, sarà possibile iscriversi ai servizi parascolastici 2020/2021, dalle mense ai servizi pre-scuola e doposcuola, degli istituti primari e delle scuole dell’infanzia statali della città. I moduli sono online sul sito varese.ecivis.it.

«Guardiamo al futuro – afferma l’assessore ai Servizi educativi di Palazzo Estense Rossella Dimaggio – programmandolo con fiducia. Le scuole varesine non si fermano, neppure in questo momento difficile. Si moltiplicano le lezioni online, tanti insegnanti inviano ai ragazzi i loro contributi e le attività da portare a casa, la pagina “Varese informa, scuola virtuale” è ogni giorno lettissima da grandi e piccini. Ecco, con il mio assessorato abbiamo voluto anche guardare oltre, impostando quello che sarà il prossimo anno».

I servizi comunali, nel dettaglio, comprendono pre-scuola, doposcuola, post scuola, refezione giornaliera e quella nei giorni di rientro curricolare. Per le scuole dell’infanzia statali (Collodi, Dalla Chiesa, Lovera, Rodari, Ronchetto Fè e Maria Letizia Verga) è garantito invece il servizio mensa.

Per quanto riguarda la refezione curricolare dei giorni di rientro delle scuole primarie e la mensa nelle scuole dell’infanzia statali, la domanda deve essere presentata esclusivamente dagli alunni delle classi prime e da coloro che non hanno mai usufruito dei rispettivi servizi negli anni passati.

I moduli, come anticipato, sono compilabili online sul sito varese.ecivis.it.

Codice utente e password dell’area iscrizioni sono quelli utilizzati per gli anni scolastici precedenti, mentre per coloro che non si fossero mai registrati è necessario consultare la guida in allegato. Quest’ultimo file offre anche altre istruzioni di supporto, mentre per le restanti necessità è possibile contattare il numero 0332.255001.

Le credenziali utilizzate per le scuole dell’infanzia statali e comunali valgono anche per l’accesso alle iscrizioni delle scuole primarie. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Varese nella sezione “Andare a scuola”.