Il Silenzio anche a Luino

Alle 12 di oggi il Sindaco Andrea Pellicini ha condiviso il gesto proposto dal Presidente della Provincia di Bergamo, il Sindaco Gianfranco Gafforelli, di indossare la fascia tricolore osservando un minuto di silenzio davanti al proprio Municipio con le bandiere esposte a mezz’asta.

Un segno di lutto per tutti quei morti, di solidarietà con le comunità che stanno pagando il prezzo più alto.

Questa iniziativa è stata promossa da ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciare idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro.