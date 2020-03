Il sindaco di Gallarate: “Orgoglioso della città, anche di fronte a sacrifici che ci costano”

«Ho incontrato dignità, responsabilità e determinazione». Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha lanciato oggi un messaggio alla città, a fronte delle difficoltà crescenti – sul piano economico e sociale – che la crisi Coronavirus sta producendo.

«Ho incontrato imprenditori, baristi, ristoratori, impiegati, negozianti, dipendenti aeroportuali, gestori di palestre. Nonostante un calo degli ordini, nonostante il cassetto vuoto, nonostante le chiusure dei centri sportivi non ho visto gente piangersi addosso. Non ho sentito nemmeno gente arrabbiarsi con le istituzioni nonostante il susseguirsi di decreti e ordinanze abbiano reso difficile per tanti gestire la propria attività. Non ho visto allarmismo ma solo una giusta preoccupazione».

Il giusto equilibrio tra tutela della salute pubblica e attenzione alle conseguenze economiche ha creato, soprattutto nei primi giorni, molti dubbi, incertezze e anche qualche commento rabbioso. Dal sindaco di Gallarate arriva anche in questo caso una valutazione prudente: «Ho sentito gente che chiede di poter tornare presto alla normalità. Una normalità di cui tutti abbiamo bisogno e che si farà nuovamente viva tra qualche settimana o, se il tepore primaverile dovesse aiutarci, anche prima. Una normalità che ci costa sacrifici in termini economici e di vita sociale. Ma, mai come in questo momento, la salute deve venire prima di tutto».