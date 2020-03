“Stiamo andando a prendere le sigarette”. In quattro in auto, denunciati

«Stiamo andando a prendere le sigarette». Scusa non proprio originale, quella di quattro ventenni beccati da carabinieri.

I quattro – due di Lonate Pozzolo, uno di Samarate ed uno di Cologno Monzese – erano tutti sulla stessa auto, dunque tutt’altro che a distanza di sicurezza.

Sono stati fermati lungo le strade del comune di Samarate: lo stesso veicolo era stato notato circa 45 minuti prima del controllo, circolava in paese evidentemente senza alcuna meta. Al momento della verifica, i quattro a bordo del veicolo oltre a non fornire alcuna giustificazione valida rispetto a quanto previsto dalla norma in vigore, all’atto della compilazione dell’autodichiarazione fornivano attestazioni che, immediatamente verificate dai militari, sono risultate false.

Nell’ambito dei medesimi controlli sono stati denunciate altre cinque persone, solamente per la violazione dell’art. 650 c.p.: durante il controllo alla circolazione stradale fornivano giustificazioni non contemplate tra i motivi previsti da d.p.c.m. del 9 marzo 2020 volto al contenimento emergenza epidemiologica da covid-19.