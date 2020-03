Il terminal 1 di Malpensa è vuoto, per la prima volta dal 1999

Ambienti enormi vuoti, solo qualche persona diretta agli uffici e agli spogliatoi. Il terminal 1 di Malpensa ha chiuso ai passeggeri, insieme a Linate, nella giornata di lunedì 16 marzo: non è più solo il calo di passeggeri che aveva svuotato i saloni delle partenze e degli arrivi, da lunedì è uno stop ufficiale.

L’aeroporto è uno di quei pochi luoghi (strano pensarlo ora) che non si fermano davvero mai. In altri luoghi c’è chi – anche fisicamente – ha una chiave e chiude le porte, solo per poche ore. Succede, per dire, anche nelle maggiori stazioni ferroviarie.

Qui no, non succede. Ed è un impatto emotivo potente: dal 1999 mai c’era stato un giorno senza viaggiatori.

