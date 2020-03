A Vedano Olona chiusi tutti i parchi e le aree gioco

Il sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio ha emanato oggi un’ordinanza che impone la chiusura di parchi, aree giochi comunali, Centro del Riuso e Dog Area a partire dal 13 marzo e fino al 3 aprile.

Per 22 giorni, e salvo diverse indicazioni, saranno chiuse le aree verdi recintate ma l’accesso è vietato anche a quelle non recintate, e dunque non sarà possibile accedere al Parco Fara Forni, al Parco Spech, al Parco delle Rimembranze di piazza del Popolo e nelle aree giochi via Aldo Moro e via Leopardi.

Saranno consentiti esclusivamente lavori urgenti di manutenzione da parte delle ditte incaricate dal Comune.

E’ stata disposta l’intensificazione dei controlli da parte della Polizia locale per garantire il rispetto dell’ordinanza e delle misure di contenimento previste dal DPCM 8 marzo 2020 in particolare il distanziamento interpersonale e gli assembramenti.

E’ stata inoltre decisa la chiusura del centro del Riuso e della Dog Area, sempre fino al 3 aprile compreso.