Il verde acqua: il colore per la primavera 2020

Il verde è il colore della speranza, secondo la tradizione occidentale; ma il verde è anche il colore della natura e per chi pratica la cromoterapia è usato per infondere calma e serenità. Di questi tempi burrascosi, scegliere il verde acqua, per l’abbigliamento o per la casa, è un ottimo modo per ripristinare la serenità, approfittando anche della moda del momento.

Il verde acqua

Quando si cita un singolo colore, come il verde, si parla però di tutte le sfumature disponibili di tale tinta. Il colore verde acqua differisce leggermente dal “classico” verde, in quanto al suo interno contiene un equilibrata miscela di verde e di ciano, di fatto un azzurro tenue. Quindi spesso può essere gradito anche a coloro che non amano il verde e tende ad essere considerato un colore originale, che si distacca dalle tinte più diffuse ed utilizzate. Il verde acqua è perfetto anche per i complementi d’arredo o la tinteggiatura delle pareti, in quanto non stanca mai; è inoltre disponibile comunque in varie tonalità, alcune molto delicate, quasi pastello. Chi non ama osare o utilizzare colori troppo accesi può comunque amare il verde acqua.

Il verde acqua in cromoterapia

La cromoterapia è un tipo di medicina alternativa che si basa sull’esposizione dell’organismo a specifiche luci colorate. Attraverso questa esposizione il corpo assorbe l’energia della luce, che differisce a seconda del colore usato. Secondo la cromoterapia è quindi possibile alleviare alcuni stati dolorosi, migliorare l’umore, ristabilire l’equilibrio del corpo, esponendoci a specifici colori. A tale scopo oggi esistono varie metodologie, alcune si possono applicare anche a casa. Ad esempio sono sempre più diffuse le cabine doccia e le vasche da bagno con luci per la cromoterapia. L’introduzione di illuminazione a LED ha molto ampliato queste possibilità, senza la necessità di installare in casa apparecchiature troppo costose. Il verde per i teorici della cromoterapia è il colore che più di tutti permette di ristabilire l’armonia di un organismo, l’equilibrio perduto. In particolare sembra che il verde, oltre a consentire di calmare un soggetto eccessivamente agitato, possa anche lenire problematiche quali l’emicrania.

Il verde negli abiti

Il verde, in senso lato, è il colore per la moda primavera estate del 2020. Trovare abbigliamento in questa tinta non sarà quindi una faccenda complessa. Le passerelle ci hanno suggerito di sfruttare appieno il verde, indossando tailleur completamente verdi, pantaloni nel colore dell’erba, trench e giacche che ricordano le felci. Questo non solo per la tinta unita, ma anche in fantasie che prendono a prestito forme e colori dai boschi e dai pascoli. Non tutti però sono pronti per indossare un intero outfit nelle tinte della natura. Volendo è possibile dare un tocco di verde acqua al nostro abbigliamento utilizzando anche solo un singolo elemento, da mescolare al blu, al marrone, al nero. Il verde infatti si abbina senza problemi a molte altre tinte, compreso il rosso, di cui è il colore complementare. Una camicia verde alleggerisce anche l’abito più serioso, una borsa verde permette di dare un tono più originale anche agli accessori.