Via libera in Cina al test di sperimentazione di un vaccino contro il Coronavirus

Via libera ai test di sperimentazione di un vaccino contro il Coronavirus in Cina. Il Governo ha dato il benestare per l’avvio delle sperimentazioni ai ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze mediche militari, istituto affiliato all’Esercito popolare di Liberazione, che hanno ricevuto l’approvazione per lanciare gli studi clinici in fase iniziale del potenziale vaccino a partire da questa settimana.

Negli Stati Uniti i primi studi clinici su un vaccino contro Covid-19 sono stati avviati lunedì 16 marzo. In Europa, i primi test sull’uomo partiranno il prossimo giugno