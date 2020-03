A Viggiù farmaci e spesa a domicilio per le persone a rischio coronavirus

A Viggiù il Comune ha attivato un servizio per sostenere le misure precauzionali di contrasto alla diffusione del coronavirus e ridurre i contatti esterni per le categorie di persone più a rischio.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione civile, effettuerà la consegna a domicilio di farmaci, spesa e altri beni di prima necessità per anziani e persone affette da particolari patologie invitati in questo frangente a limitare la frequentazione di luoghi pubblici.

Per informazioni e comunicazioni contattare il numero 347 9598130 tutti i giorni dalle 8 alle 20.