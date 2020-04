Acof Milano, un Virtual Open Day per presentare l’offerta formativa

La Cooperativa Sociale ONLUS ACOF OLGA FIORINI, da sempre al servizio dell’educazione di giovani e adulti, oltre alle sedi presenti nella provincia di Varese, vanta una sede milanese, Acof Moda Milano, che offre corsi biennali di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riconosciuti dal MIUR e promossi con un cofinanziamento pubblico a cui partecipano MIUR, Regioni, Fondo Sociale Europeo e Fondazioni.

Con la sospensione delle attività di formazione superiore in presenza, anche Acof Moda Milano ha prontamente attivato la modalità remota per il 100% delle lezioni.

I corsi di alta specializzazione post diploma attivati presso la Fashion School di Acof sono tre: il corso di Digital Communication & Fashion Styling che forma una figura professionale innovativa nel campo della moda, dotata di una solida preparazione multidisciplinare e trasversale, in grado di collocarsi all’interno dei processi di comunicazione, marketing ed editoria; il corso di Fashion Design Collection per la preparazione di una figura professionale che si occupa della progettazione e realizzazione di collezioni di abbigliamento donna; ed il corso di Shoes Collection Design, che ha l’obiettivo di formare una figura altamente specializzata nel design, progettazione tecnica e sviluppo di modelli di calzature.

Tutti i percorsi sono realizzati in collaborazione con la Fondazione ITS Cosmo, che dal 2013 insieme ad ACOF ed altre realtà del territorio lombardo persegue l’obiettivo di promuovere un’offerta formativa stabile e permanente nel settore Moda. I moduli formativi di tutti i corsi sono finalizzati a fornire competenze specialistiche, con lo scopo di creare profili professionali altamente qualificati, ricercati dalle aziende del settore.

Il 40% delle ore di formazione, infatti, è svolto in azienda stabilendo subito un legame molto forte con il mondo produttivo. Le aziende partecipano sia attivando stage per un periodo di 6 mesi nel biennio, sia svolgendo formazione in aula e concordando i contenuti dei programmi didattici, con ACOF. Gli allievi hanno la possibilità così di toccare con mano la realtà produttiva e professionale mettendo in stretta relazione l’apprendimento con la pratica. Le aziende hanno invece la possibilità di valutare sul campo i profili dei tirocinanti per valutarne le capacità attraverso un periodo di training on the job. Simona Pettini, Coordinatrice didattica dei corsi, afferma con grande soddisfazione che la percentuale di occupazione, entro 6 e 12 mesi dalla conclusione dei percorsi si attesta sull’85%.

Un risultato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con il tessuto imprenditoriale del sistema moda, che annovera non solo grandi brand, ma anche aziende di piccola e media dimensione, collocate nel territorio della Provincia

di Varese. Programmi e metodologie didattiche, professionalità dei formatori,

tutoring e coaching individuali e di gruppo, sono elementi distintivi e di eccellenza dei corsi ITS.

In questo momento, continua Simona Pettini, stiamo lavorando in forte sinergia con altre Fondazioni, Enti e con la Provincia di Varese, per promuovere l’orientamento e per far conoscere il sistema ITS ai giovani che si apprestano a scegliere quale strada intraprendere dopo la conclusione delle scuole superiori.

Tutte le iniziative si svolgono online: colloqui personalizzati e open day virtuali. Il primo Open Day Virtuale sarà il 9 maggio, a partire dalle ore 11.00. Per studenti e famiglie interessate è possibile registrarsi gratuitamente sul sito www.acofmilano.com.