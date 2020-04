Andrea Conso ci spiega cos’è il Cloud e come funziona

La diffusione di internet permette di essere sempre connessi, in ogni luogo e in qualsiasi momento, attraverso diversi dispositivi come smartphone, tablet, console, notebook e pc. Ne parliamo con un esperto del settore, Andrea Conso. Al giorno d’oggi è possibile scaricare una grande quantità di file in poco tempo e, grazie agli sviluppi tecnologici apportati sui dispositivi elettronici, è possibile salvare i file in diversi modi.

Uno dei metodi più utilizzati attualmente per il salvataggio dei file è il cloud (cloud storage) ovvero un servizio internet che permette di caricare, organizzare e accedere ai file in modo semplice, veloce e sicuro su uno spazio di archiviazione offerto da un provider.

Il cloud computing è una tecnologia che permette di utilizzare le risorse informatiche disponibili attraverso internet, in modalità on-demand, che permette di accedere a servizi di elaborazione e trasmissioni dati. Tra questi servizi troviamo il cloud storage, che permette l’archiviazione dei file.

Come funziona un servizio Cloud

Il cloud è uno spazio di archiviazione accessibile in qualsiasi momento e permette di archiviare e sincronizzare i propri file in un unico luogo senza dover utilizzare altri dispositivi esterni.

Andrea Conso lo specifica in modo chiaro, il Cloud storage è uno dei servizi più diffusi di cloud computing, utilizzati per scopi personali o aziendali e permette di usufruire di diverse funzioni di base, tra cui:

Il backup dei file ;

; La sincronizzazione in tempo reale tra due o più dispositivi;

tra due o più dispositivi; La condivisione dei file con altri utenti;

con altri utenti; L’archiviazione dei file.

Esistono diversi servizi Cloud, come il servizio incluso in SiteGround, disponibili gratuitamente ed a pagamento. Alcuni dei cloud più utilizzati sono Google Drive, Dropbox e iCloud.

Tutti i servizi Cloud in commercio si differenziano in base alle funzionalità, il livello di sicurezza, le dimensioni offerte gratuitamente e in base allo specifico tipo di utilizzo.

I vantaggi di utilizzare un servizio Cloud sono diversi, in particolare per le aziende che decidono di affidare tutti i loro dati ad uno specifica piattaforma Cloud:

Comporta una riduzione dei costi e degli oneri di gestione perché le aziende possono utilizzare i dati on-demand senza dover creare e gestire infrastrutture IT;

e degli perché le aziende possono utilizzare i dati on-demand senza dover creare e gestire infrastrutture IT; Ottenere la massima flessibilità : le aziende pagano esclusivamente i servizi richiesti e fruiti, con la possibilità di espandere o ridurli a seconda delle esigenze aziendali.

: le aziende pagano esclusivamente i servizi richiesti e fruiti, con la possibilità di espandere o ridurli a seconda delle esigenze aziendali. Consente la massima accessibilità: i servizi Cloud possono essere accessibili da qualsiasi dispositivo autorizzato e attraverso una connessione internet.

Le diverse tipologie di servizi Cloud

Secondo Andrea Conso, i servizi che possono essere erogati sfruttando infrastrutture cloud, sono di tre tipologie distinte che rappresentano una sorta di piramide: