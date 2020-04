Tra animali intriganti e giardini coloratissimi

Tra le cose che mancano di più a noi grandi, e forse ai bambini in questi giorni ancora di più, è la possibilità di stare all’aria aperta e godere di questa primavera. Ancora una volta ci vengono però in aiuto i libri, o meglio, gli albi illustrati, a restituire tutta la poesia di un giardino coloratissimo e la magia di animali stupendi.

Il ladro di colori

Stamattina vi voglio consigliare una bella storia. Si intitola “ Il ladro di colori” edito da Bohem press Italia.

Mafra Gagliardi e Stepan Zavrel raccontano di come Pinin, il piccolo protagonista di questo albo illustrato, che un giorno decise di scoprire cosa c’era al di là delle colline.

Incontra un omino con in mano una spugna che fa qualcosa di terrificante: cancella i colori! Pinin lancia l’allarme: Aiuto! C’è un ladro di colori! Il piccolo si mette a piangere, poi grazie a un coccodrillo scoppia in una fragorosa risata e grazie ad essa i colori scappano dal sacco del ladro ma si mescolano e si crea un grande scompiglio. Pinin rincorre il ladro, che spiega al protagonista come i colori gli erano necessari per creare l’arcobaleno.

L’omino sistema i colori con la sua bacchetta magica e Pinin è contento.

Vuoi provare anche tu ora a disegnare il tuo giardino con i colori dell’arcobaleno?

Quando siamo tristi il mondo perde i suoi colori e ci sembra tutto grigio.

Basta disegnare un arcobaleno però per farli tornare tutti insieme per darci la forza di ricominciare a sorridere.

“Il ladro di colori”

di Mafra Gagliardi e Stepan Zavrel

Bohem press Italia editore – € 15.50

Animali intriganti

Gribaudo pubblica il libro degli “Animali intriganti”.

Più di duecento pagine ricche di immagini affascinanti: dal Mostro di Gila al Fagiano, dal Pangolino al procione.

Un bel libro con copertina rigida e pagine dorate da leggere e da guardare per scoprire ogni sera una creatura diversa!

Scritto da Ben Hoare e illustrato da Daniel Long, Angela Rizza e Daniela Terrazzini, Gribaudo ci catapulta in un mondo fantastico e ci tiene compagnia con tanti animali simpatici.