Antonelli: “Lunedì riapriranno i cimiteri ma non ancora i parchi”

Il 4 maggio a Busto Arsizio si potrà tornare nei cimiteri ma non ancora nei parchi. È questa l’intenzione del sindaco Emanuele Antonelli in vista dell’inizio della “fase 2” per la città.

«L’intenzione è quella di riaprire i cimiteri mentre per i parchi vorrei aspettare sicuramente qualche giorno in più» spiega il Primo Cittadino. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni ma fin da ora «dev’essere chiaro a tutti che l’emergenza non è finita e quindi se dovessero esserci assembramenti procederò a chiudere tutto immediatamente».

Un lavoro, quello della riapertura per la fase 2, che il comune sta già programmando da settimane. Gli addetti di Agesp sono infatti al lavoro da ormai una settimana per risistemare i tre cimiteri della città dopo una chiusura iniziata il 20 marzo scorso.

Nel frattempo in città si sta procedendo anche ad una seconda santificazione di strade e arredi urbani che dovrebbe essere completata proprio entro lunedì