“Ancora troppa gente in giro, chiudo i cimiteri”

“Non avrei voluto arrivare a tanto ma purtroppo, date le numerose segnalazioni, mi vedo costretto a dover chiudere da domani (venerdì 20 marzo, ndr) tutti i cimiteri della città“. Lo annuncia il sindaco Emanuele Antonelli in un post su Facebook.

Poche ore prima dell’annuncio il primo cittadino di Busto Arsizio aveva preannunciato una stretta sui provvedimenti per evitare assembramenti in città e da qui la decisione di procedere alla serrata. “Questi rimarranno aperti solo ed esclusivamente per tumulazioni e cerimonie funebri, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto -puntualizza Antonelli-. mi unisco alle preghiere per i vostri cari e vi invito nuovamente a restare a casa affinchè tutto ciò posso terminare al più presto”.

In città è stata già predisposta la chiusura di tutti i parchi pubblici a cui è stata aggiunta nelle ultime ore anche l’interdizione all’accesso nel Parco Altomilanese.