Autolinee varesine si ferma per pasqua e pasquetta

Nelle giornate di Pasqua (domenica 12 aprile) e Pasquetta/Lunedì dell’Angelo (lunedì 13 aprile) nessun autobus circolerà a Varese.

D’intesa col Comune di Varese e con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, il servizio di Autolinee Varesine vivrà dunque due giorni consecutivi di stop, evenienza mai capitata nella storia recente dell’azienda: tale scelta va anche intesa nella direzione di scoraggiare il più possibile la mobilità, in giornate nelle quali la “gita fuori porta” rappresenta un grande classico, da evitare però assolutamente in questo delicatissimo periodo.

Orari e informazioni sullo stato del servizio sono agevolmente consultabili sul sito www.ctpi.it.

In questi giorni di divieti, controlli frequenti stanno avvenendo anche a bordo dei pullman delle linee urbane ed extraurbane da parte delle forze dell’ordine, che hanno più volte sorpreso e sanzionato alcuni passeggeri i quali si spostavano per motivazioni non rientranti nelle vigenti casistiche.