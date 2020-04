A Besano picco di morti alla Residenza i Pini: “Rsa lasciate sole”

Un picco di una decina di decessi concentrato in pochi giorni, diverse persone tra i dipendenti in malattia e in paese inizia a girare la preoccupazione. La domanda è se ci sia un focolaio di coronavirus a Besano, alla Residenza Ai Pini, storica casa per anziani che oggi fa parte del gruppo Le Residenze.

Abbiamo chiesto informazioni alla struttura e il dottor Zakri Assadi, che da cinque anni dirige la Residenza Ai Pini, ci ha letteralmente aperto il cuore, rispondendo alle domande ma anche lanciando un grido di dolore e un appello al sistema sanitario.

«La struttura è chiusa alle persone esterne, esclusi personale e fornitori, fin dal 5 marzo – dice il dottor Assadi – Sono state prese tutte le precauzioni del caso, e grazie a Dio abbiamo avuto dalla nostra sede centrale tutti i dispositivi di protezione necessari: mascherine, camici, guanti e gel disinfettanti. Al personale viene provata la febbre ogni volta che entra, chi ha la febbre torna a casa. Nonostante tutte le precauzioni abbiamo avuto diversi ospiti con stati febbrili e ad oggi è impossibile sapere se gli ospiti che sono morti nei giorni scorsi erano positivi al coronavirus perché nessuno è mai venuto a fare i tamponi».

«Siamo tutti a rischio. Questo è un nemico che non si vede, non sappiamo dov’è e nemmeno come combatterlo. E’ difficile per tutti, per il personale che si fa un mazzo così, me lo lasci dire, e che ha giustamente le preoccupazioni di tutti, per se stesso, per la propria famiglia. Eppure ancora non si fanno i tamponi per garantire la loro salute e per essere sicuri che non si diventi noi stessi fonte di contagio per le persone di cui ci prendiamo cura. I tamponi non possiamo farli noi, è il sistema sanitario che li effettua».

Sui tamponi Zakri Assadi ha condotto nei giorni scorsi una personale battaglia, che si è conclusa con un risultato per la sua struttura, ma che ha forse aperto uno spiraglio sulla situazione delle residenze per anziani della provincia.

«Ho insistito tantissimo con l’Asst, l’Ufficio di igiene, persino il sindaco, fino ai vertici della sanità varesina e dopo una riunione in videoconferenza con la presenza anche dei Carabinieri della locale stazione e del sindaco di Besano finalmente sono riuscito a far fare due giorni fa i tamponi a tutto il personale al lavoro. A breve dovremmo avere gli esiti, che saranno comunicati a ciascuno individualmente. Questo risolve un problema, quello dei dipendenti, ma dal momento che i tamponi non vengono fatti agli ospiti ricoverati io non posso sapere se qualcuno di loro è affetto dal virus».

L’insistenza di Assadi ha forse convinto l’Asst ad eseguire i tamponi al personale di altre case di riposo, e questo sicuramente è un passo avanti per la tutela dei lavoratori ma anche per la “resistenza” delle Rsa, i luoghi più a rischio per l’età degli ospiti e per la difficoltà del distanziamento sociale.

«Le case di riposo oggi sono diventate residenze socio sanitarie, di fatto reparti di geriatria. In questa crisi drammatica le Rsa sono state completamente trascurate dal sistema sanitario, nonostante le persone ricoverate siano tutte oltre i 70 anni, con più patologie, i soggetti più a rischio in assoluto.

«In queste settimane, più che mai, il personale è prezioso, e voglio ringraziare tutto il mio staff, dai medici alle infermiere, dal personale amministrativo alle Oss a chi effettua le pulizie – dice Assadi – Davvero stanno dando tutti il massimo, apprezzo tanto quello che stanno facendo e mi auguro che quando tutto questo sarà finito ci sia per loro il giusto riconoscimento».