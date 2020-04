Busto Arsizio, cinque guariti dal coronavirus nella casa di riposo

L’aggiornamento costante dell’Istituto La Provvidenza continua e questa volta il presidente Ambrogio Gobbi è felice di raccontare una notizia positiva «che ci riempie il cuore di speranza e di energia per continuare ad affrontare questi delicati momenti».

Il Dottor Ambrogio Gobbi è felice di informare che i 5 anziani positivi al Covid-19 hanno sconfitto il virus.

Anche il secondo tampone effettuato in questi giorni è risultato infatti negativo e gli anziani potranno tornare nei normali reparti di degenza: «E’ un risultato importante, che non consente di abbassare la guardia – vista la fragilità dei nostri ospiti – ma che ci regala le energie per continuare a lottare contro il virus. Medici ed operatori hanno lavorato con dedizione e amore, per assistere e – possiamo dirlo con orgoglio – curare gli anziani colpiti e questo risultato lo dobbiamo innanzitutto a loro e al loro impegno. Un vero lavoro di squadra ben coordinato dalla Direzione Generale e Sanitaria».

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE RSA