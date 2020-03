Duemila mascherine in dono dalla Lilt alla Divina Provvidenza

La LILT Associazione Varesina continua lo sforzo condiviso e benevolente per essere d’aiuto in modo efficace e in tempi realmente brevi all’impegno che l’Istituto La Provvidenza sta realizzando per proteggere i suoi operatori ed i suoi ospiti dalla diffusione del contagio.

A tale fine ha donato 2.000 mascherine per contrastare la patologia respiratoria direttamente all’Istituto. Un ringraziamento affettuoso a tutti coloro che hanno permesso un gesto di solidarietà a favore di coloro che conducono un’importante azione di protezione e di sostegno verso i più fragili e i più deboli della nostra comunità.