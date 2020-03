La Provvidenza chiede aiuto: “Ci servono mascherine”

È un messaggio di aiuto quello che si leva dalla Provvidenza: mascherine. Dopo il primo caso di contagio da Coronavirus ciò che chiede la struttura per anziani è un supporto per reperire mascherine con un alto potere filtrante.

“In tanti ci avete scritto per chiederci come poterci sostenere in questo momento delicato -si legge in un post sulla pagina Facebook dell’istituto-. Ringraziandovi per quello che già tanti di voi stanno facendo, vi chiediamo di donarci gli strumenti per aiutarci ad assistere i nostri anziani. Siamo alla ricerca di mascherine FFP2 o FFP3 che in questo momento sono di difficile reperibilità”.

La tipologia di maschere richiesta è l’unica con un potere filtrante tale da impedire la diffusione del virus, capacità che le normali mascherine chirurgiche o le nuove in cotone non possono garantire. “Chiunque volesse donarle -scrive La Provvidenza- può contattarci alla mail info@laprovvidenzaonlus.it per organizzare il ritiro”