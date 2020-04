700 mascherine a Croce Rossa e La Provvidenza da Btsr

In questi giorni di emergenza, la generosità delle aziende e dei cittadini non si ferma, anzi si rinnova ogni giorno, ininterrottamente, con grandi e piccoli gesti dedicati a chi ogni giorno combatte in prima linea contro il virus.

Oggi il sindaco Emanuele Antonelli ha ricevuto una preziosa donazione da Tiziano Barea della BTSR International Spa: si tratta di 700 mascherine ffp2, di cui 200 destinate all’istituto La Provvidenza e 500 alla Croce rossa di Busto, a cui il titolare dell’azienda ha fatto anche pervenire una significativa donazione in denaro a sostegno delle numerose attività sanitarie e sociali che in questi giorni la Croce rossa sta svolgendo a favore dei più bisognosi.

“In questi giorni è un continuo ringraziare, ma lo faccio sinceramente e con grande piacere: senza questi gesti di generosità faremmo davvero fatica a rispondere alle esigenze di sicurezza di chi sta lavorando nelle strutture sanitarie: anche in questo caso rendo pubblico il mio grazie perché tutti i cittadini si associno alla mia gratitudine” afferma il sindaco.