La Provvidenza lancia una campagna di raccolta fondi

Il Presidente dell’Istituto La Provvidenza Ambrogio Gobbi comunica di aver dato il via ad un importante progetto di raccolta fondi che ha bisogno del sostegno e del contributo di tutto il territorio di Busto Arsizio.

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, Provvidenza ha lavorato incessantemente per proteggere le oltre 350 persone anziane che vivono all’interno della struttura e i 300 dipendenti. Per continuare a contenere la propagazione del virus è indispensabile dotare gli operatori di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari come guanti, camici e mascherine. Per reperire maggiori scorte possibili di questi materiali, l’Istituto si è attivato già da qualche settimana, facendo ordini che stanno finalmente per essere consegnati.

L’ingente utilizzo di questi materiali, quasi 250 mascherine e 3.000 guanti ogni giorno, rappresenta, però, un fatto eccezionale per La Provvidenza e un costo giornaliero pari a circa 1000 euro.

Per contribuire a far fronte a questa spesa imprevista, l’Istituto ha attivato un progetto di raccolta fondi sul portale di crowdfunding retedeldono.it, grazie al quale cittadini e aziende potranno contribuire, con un’erogazione liberale, all’acquisto di tutti gli strumenti indispensabili per proteggere gli operatori e, di conseguenza, gli anziani che ricevono le loro cure.

Da sempre punto di riferimento per tantissime famiglie della città di Busto Arsizio e dintorni, Provvidenza è certa di poter contare sul supporto del territorio per continuare la sua missione di donare una casa sicura agli anziani e un luogo di lavoro sicuro agli operatori.

Per contribuire, è sufficiente cercare La Provvidenza sul sito retedeldono.it e donare tramite carta, PayPal o bonifico.

https://www.retedeldono.it/it/progetti/istituto-la-provvidenza/aiutaci-ad-aiutare

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a donazioni@laprovvidenzaonlus.it o telefonare al numero 0331 358460.