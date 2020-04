Cambio gomme, fino al 15 maggio è possibile usare quelle da neve

Il cambio delle gomme invernali, il cui termine di utilizzo è scaduto il 15 aprile, non è certo una delle prime priorità di questo periodo ma è giusto fare chiarezza anche su questo aspetto che coinvolge tutti gli automobilisti che devono muoversi in questo periodo.

In questa fase, nonostante le oggettive difficoltà determinate dal lockdown per contenere il contagio da Covid-19, non sono state emanate nuove direttive ad hoc su questo particolare aspetto per una semplice ragione: l’obbligo di dotarsi di gomme da neve o di catene a bordo scade il 15 aprile ma è previsto un mese di tempo per chi deve effettuare il cambio gomme.

Dunque fino al 15 maggio non ci saranno problemi per quanto riguarda la normativa (il riferimento di legge è la circolare 1049/2014 del ministero dei trasporti) e il lockdown, attualmente, è previsto fino al 3 maggio. Per questa ragione fino ad ora non è stata prevista nessuna nuova ordinanza ad hoc e circolare con le gomme da neve, per chi le ha, è ancora possibile.