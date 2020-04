Cambio gomme estive: prorogata la scadenza al 15 giugno

Ci sarà un mese in più di tempo per montare le gomme estive: la scadenza è stata prorogata fino al 15 giugno. Lo ha deciso oggi il ministero dei trasporti a causa dei “condizionamenti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso”. In pratica, sarà consentito circolare con le gomme invernali in deroga, cioè con un codice velocità inferiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione, un mese in più rispetto alla scadenza del 15 maggio.

La decisione è stata presa per consentire ai cittadini di diluire nel tempo un’operazione che finora non è stato possibile effettuare.

Da lunedì, invece, sarà consentito andare in officina o dal gommista, all’interno della propria regione a condizione di rispettare le regole generali della cosiddetta Fase 2, quindi mantenendo il distanziamento sociale, usando i dispositivi di protezione individuale. Si consiglia quindi, di recarsi dal gommista dopo aver preso appuntamento.