Cardano chiede il contributo dei cittadini: “Rendete libera la vostra rete Wi-Fi”

“Rendiamo la rete Wi-Fi disponibile a chi ne ha bisogno“. È l’appello lanciato da Angelo Marana, assessore alla semplificazione digitale di Cardano al Campo.

Il comune, ha dichiarato l’assessore, si sta dotanto “nel più breve tempo possibile di sistemi che permettano un accesso gratuito della rete, ma il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus non permette l’uscita dei tecnici specializzati”. “Come giunta – aggiunge – invitiamo quindi tutti i condomini e chiunque abbia una rete Wi-Fi disponibile, a renderla fruibile anche a tutte le persone che in questo momento hanno difficoltà ad accedere ai servizi telematici. Siamo consapevoli che alcune famiglie non hanno un accesso alla banda larga e questo rischia di lasciare indietro molte persone”.

“Vogliamo sensibilizzare i cittadini nel chiedere di rendere la vostra rete un punto di accesso WI-FI free rinominandolo “COVID19”, che permetta così di non lasciare indietro nessuno: dai ragazzi con le lezioni scolastiche, agli anziani con la possibilità di prenotare la spesa online. Siamo certi che i cardanesi confermeranno lo spirito inclusivo che questa comunità ha sempre dimostrato”.