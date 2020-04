Casa di riposo di Lonate, al via i tamponi sugli ospiti

È partito oggi lo screening su tutti gli ospiti della casa di riposo Fondazione Anziani Lonate Pozzolo, una delle strutture più duramente colpite dal Covid-19 in provincia di Varese.

«Sono riusciti finalmente a trovare tamponi per garantire la copertura di tutti gli ospiti» spiega il sindaco Nadia Rosa. «I primi 30 sono stati effettuati oggi dai medici della struttura, nella giornata di domani (giovedì 16 aprile, ndr) la Protezione Civile li porterà al laboratorio a Pavia». Altri trenta saranno garantiti giovedì, i restanti trenta nella giornata di venerdì, fino ad arrivare ad arrivare a un quadro complessivo degli ospiti.

Ieri l’Ats – l’autorità sanitaria di Regione Lombardia sul territorio – aveva invitato le residenze assistite di tutta la provincia ad attivarsi autonomamente per trovare laboratori che svolgessero le analisi. Diverso invece il percorso per quanto riguarda lo screening gli operatori: «Ats dovrebbe aver fatto arrivare oggi il materiale, ora si procederà a fare il tampone anche a loro». È un passaggio fondamentale per avere un quadro chiaro sul contagio e sulle possibilità di isolare le persone (per confronto: al Girasole di Somma, dove c’è un’altra situazione grave, lo screening ha già restituito la positività di sei operatori)

C’è anche un problema di personale: attualmente la casa di riposo di Lonate ha una carenza di circa il 35-40% degli operatori a casa in malattia (non è automatico, ovviamente, che si tratti di Covid-19) «Oggi ho scritto a Prefettura e Ats per chiedere di coprire le carenze di personale» conclude il sindaco.