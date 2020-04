Il Centro di aiuto alla vita non smette la sua opera

Il Centro di aiuto alla vita di Busto Arsizio continua la sua opera anche in tempi di coronavirus.

«Leggendo le testimonianze dei Cav di Alzano Lombardo e Bergamo noi del Centro di aiuto alla vita di Busto Arsizio non possiamo che farci partecipi della loro sofferenza ed accompagnarli con la nostra preghiera- dice Giovanna Bizzarri, vice presidente del Cav di Busto – Qui la situazione è meno drammatica e, prendendo le necessarie precauzioni, abbiamo continuato la distribuzione di latte, omogeneizzati e buoni spesa, attivandoci anche per la consegna a domicilio. Non potendo accedere all’Ambulatorio di ginecologia dell’Ospedale di Busto Arsizio, abbiamo pubblicizzato sia presso gli operatori dell’ambulatorio che presso quelli del consultorio, il numero del cellulare 330 868.7493 a cui potersi sempre rivolgere».

«Potersi incontrare e abbracciare è un’altra cosa – aggiunge Giovanna Bizzarri – ma anche parlarsi per telefono e mandarsi messaggi e foto aiuta a superare l’isolamento e lo scoraggiamento: e questo naturalmente vale sia per noi volontarie che per le “nostre” mamme. In questi mesi tre mamme hanno deciso di continuare la gravidanza e se con una di loro c’era già un bel rapporto, per le altre speriamo di incontrarci al più presto».

«C’è anche un’altra bella notizia – conclude la vice presidente – ed è la gara di solidarietà sorta intorno alle famiglie in difficoltà aiutate dal Cav: sia con gli operatori della Caritas che con quelli della San Vincenzo è cresciuta la collaborazione e anche i giovani stanno dando una mano: la figlia di una nostra volontaria, con tre amiche studentesse come lei, ha organizzato via internet una colletta, per fare la spesa di generi alimentari “freschi” e portarla a casa alle famiglie. Inoltre, in due supermercati della città, ha lanciato con grande successo l’iniziativa “Spesa sospesa” per raccogliere alimenti».