Cimiteri puliti e ramoscelli d’ulivo per ricordare i cari scomparsi

In questa Pasqua così difficile un pensiero va anche ai propri cari che riposano nei cimiteri. L’amministrazione di Cocquio Trevisago ha deciso quindi di svolgere nei prossimi giorni la pulizia di tutti cimiteri comunali chiusi al pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus.

«Le disposizioni – spiega il sindaco Danilo Centrella – imposte per la tutela della nostra salute hanno obbligato alla chiusura di molti luoghi comuni, come i cimiteri. Questo rende purtroppo impossibile recarsi a far visita ai propri cari defunti in occasione della Pasqua, creando in molti di noi un disagio emotivo che non vogliamo affatto sottovalutare».

I volontari comunali, nel rispetto delle misure di sicurezza imposte per ridurre il rischio di contagio, puliranno i vialetti, le tombe, metteranno in ordine dove necessario, e asporteranno i fiori appassiti. In accordo col parroco don Fabio, i volontari lasceranno un ramoscello di ulivo su ogni area cimiteriale.