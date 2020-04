I consiglieri regionali fanno quadrato: “La Lombardia sta facendo meglio del Governo”

“La Lombardia fa più e meglio di quanto stia facendo il governo nazionale. Non possiamo che ringraziare il Presidente Fontana per lo straordinario piano di investimenti del valore di tre miliardi di euro – così Roberto Anelli, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, in una nota condivisa da tutti i Consiglieri regionali Lega della Lombardia -. Fondi che andranno innanzitutto ai comuni, alle province, agli operatori sanitari (ben 82 milioni per gli aumenti, come promesso) e alle aziende che ne hanno bisogno. Se il governo abbandona i cittadini, la Regione no”.