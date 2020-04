Controlli in autostrada, code in A8

Mattinata di code in A8. Tanti automobilisti che si sono messi in marcia per raggiungere Milano lunedì 27 aprile, infatti, si sono ritrovati in un lungo serpentone di auto. Un traffico intenso che ha portato alla mente subito la normalità pre-quarantena.

In realtà, nonostante il previsto aumento della mobilità, buona parte dei rallentamenti è imputabile ai controlli sulla mobilità per contrastare la diffusione del Coronavirus. Oggi -come anche nei giorni scorsi- in autostrada sono presenti gli agenti della Polizia Stradale per controllare la legittimità degli spostamenti.

Un controllo, che Autostrade per l’Italia indica come “Regolazione traffico puntuale”, che porta al restringimento della carreggiata ad una sola corsia, come mostrato nell’immagine di una webcam posizionata poco dopo la barriera di Milano Nord.