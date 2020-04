Controlli, carabinieri centauri in riva al lago

Nella mattinata di oggi, mercoledì i carabinieri della Compagnia di Varese, coadiuvati da una pattuglia motomontata della Squadra Motociclisti del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio hanno intensificato i controlli del territorio con il preciso fine di esercitare una costante azione preventiva del rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, i militari durante tutto l’arco della mattinata hanno effettuato un servizio di pattugliamento del territorio, con particolare riferimento alle zone del centro storico e del Sacro Monte di Varese, del lungolago della Schiranna e di Gavirate.

L’impiego dei carabinieri motociclisti, infatti, ha permesso ai militari di procedere più agevolmente al controllo delle aree verdi dove di solito, anche a causa delle barriere naturali l’accesso risulta più difficile

Nel corso del servizio, sono state sanzionate amministrativamente 6 persone mentre si trovavano a piedi o in macchina sulla pubblica via nei rispettivi centri delle città dell’hinterland varesino, adducendo motivazioni del tutto generiche ed in violazione delle misure urgenti in materia di prevenzione dell’emergenza epidemiologica che sta interessando tutto il territorio nazionale.

I controlli verranno ripetuti nel corso dei prossimi giorni anche e con il potenziamento dei dispositivi di controllo del territorio.