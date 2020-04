Covid19 e marciapiedi: il paradosso statistico

Venerdì 3 aprile, tardo pomeriggio. Ho la necessità di recarmi in centro Varese per acquistare alcuni farmaci. Vado a piedi…Ne approfitto che il sole è tiepido.

Verso la zona della Brunella mi rendo conto di una situazione paradossale. Un non senso statistico.

In giro ci sono veramente poche persone ma i marciapiedi sono pieni di str**zi.

Ma come è possibile?

Poi guardo con più attenzione e mi accorgo che i suddetti non sono altre persone ma veri e propri str**zi.

E sono tanti. Ma tanti.

Cari padroni dei cani a passeggio che rappresentate il 70% dei bipedi circolanti in questo momento di limitazioni, vi do una notiziona: non è vietato pulire dove i vostri leoni fanno il mezzo chilo.

Se vi mancano i sacchetti, usate la vostra bella mascherina fp2 per raccogliere e poi igienizzatela una volta rientrati nella vostra caverna.

Certo adesso è molto facile fare finta di niente e non pulire, tanto chi vi vede.

Oltretutto mi sa che hanno chiuso quei geniali parchetti dove vi chiudevate in massa per far fare i bisognini pucci pucci ai vostri amichetti a quattro zampe e quindi via… E vai di marciapiede.

Zozzoni.