Il Csi Varese blocca tutta l’attività

Era nell’aria e, forse, era davvero l’unica soluzione possibile. Siamo bloccati in casa da un mese, lo sport a tutti i livelli è fermo ed è inutile pensare che presto si possa riprendere a fare attività.

Bisognerà aspettare che la situazioni migliori davvero, che la vita riprenda senza problemi e solo allora si potrà tornare a pensare al campo o agli allenamenti.

Nelle prossime settimane al Csi Varese toccherà altre decisioni non semplice: promozioni, retrocessioni, cosa succederà? Come verranno gestiti i soldi dati dalle società per l’iscrizione al campionato che, a tutti gli effetti, non verrà concluso?

