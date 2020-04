Danni da incidenti da stradali: con l’assistenza legale risarcimenti tempestivi

Rivolgersi a una compagnia assicurativa, in seguito a un incidente stradale, significa poter accedere a un risarcimento che possa coprire, interamente o in parte, il danno subito.

Dal momento in cui viene attivata la proceduta, le tempistiche si attestano tra i 30 ai 60 giorni, fino ai 90, nel caso in cui si verifichino danni alla persona.

L’iter per richiedere un risarcimento danni

In presenza di un sinistro, ogni compagnia assicurativa affida la stima dei danni a un proprio perito. Costui quantifica i danni dovuti alle lesioni personali e quelli di tipo materiale, in quest’ultimo caso considerando il costo relativo alle riparazioni del mezzo, il fermo tecnico (cioè il danno che l’assenza di utilizzo del veicolo può aver arrecato al suo abituale fruitore) e il costo sostenuto in seguito all’incidente in termini di soccorso stradale, compresi traino del veicolo e la custodia. A questi si aggiunge cosiddetto FRAM, cioè la quota di bollo e di assicurazione non goduti dal cliente, nel periodo necessario alle operazioni di riparazione.

Insomma, chiedere un risarcimento danni da incidente stradale può necessitare di un iter piuttosto lungo, che segue la presentazione di numerosi documenti. Inoltre, in assenza di opportuna attestazione – e in tutti quei casi in cui ci si dimentichi di produrre un atto – la procedura può subire slittamenti, con ritardi che possono diventare anche significativi.

Tuttavia, ottenere un risarcimento danni in tempi brevi si può: basta affidarsi al team di Risarcimento Facile e accedere all’assistenza legale gratuita di un team di avvocati esperti.

Risarcimento danni rapido e gratuito

Risarcimento Facile mette a disposizione dei suoi clienti una squadra di avvocati e di periti medico legali specializzati in risarcimenti da sinistri stradali. Saranno loro, infatti, a interessarsi al caso in esame e a interfacciarsi con tutti gli iter burocratici richiesti dalla compagnia assicurativa.

È così che Risarcimento Facile aiuta il richiedente a ottenere un giusto risarcimento danni da incidente stradale, il tutto in tempi più che brevi e avvalendosi di procedure snelle. L’iter, naturalmente, non richiede che il cliente debba sostenere alcuna spesa: l’assistenza legale è gratuita e la parcella è completamente a carico della compagnia assicurativa.

In ogni caso, al cliente non è mai demandata la copertura dei costi sostenuti, i quali, anche in presenza di una pratica con esito negativo, sono sempre a carico del team di Risarcimento Facile.

Come funziona Risarcimento Facile

Per capire al meglio come funzioni Risarcimento Facile e come riesca a garantire una procedura totalmente gratuita, è importante analizzare come operi il pool di specialisti messi in campo dal servizio.

Per ogni richiesta di intervento formulata, una squadra di avvocati, in totale sinergia con gli esperti medico legali, lavora per valutare in tempi brevi ogni aspetto della pratica; i professionisti analizzano tutte le richieste con un iter preliminare sempre gratuito e, in caso di esito positivo, hanno la possibilità di dare il via alla procedura, per ottenere il risarcimento nell’immediato.

Naturalmente, è sempre il team di Risarcimento Facile a farsi carico di tutti i costi. Il servizio è infatti da intendersi gratuito, anche per quelle spese eventualmente necessarie per le perizie e le visite medico legali.

Come accedere ai servizi di Risarcimento Facile

Per usufruire del servizio offerto da Risarcimento Facile e sottoporre il proprio caso alla squadra di esperti in sinistri stradali, basta accedere al portale online e utilizzare uno dei metodi di contatto disponibili.

Si può scegliere di optare per una proceduta telefonica, attraverso un numero verde gratuito, o compilare un apposito form online, inserendo i propri dati anagrafici e i recapiti per un successivo contatto.

In seguito a ogni segnalazione effettuata, a rispondere sarà il team di esperti, che metterà, senza alcun impegno, la propria professionalità al servizio del sinistro in esame. In ogni caso, l’assistenza online dedicata è attiva 24 ore su 24, così da dare al cliente un sostegno esaustivo in ogni fase della richiesta.