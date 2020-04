Chi deve fare il tampone per il coronavirus? Le priorità in una circolare

Con una nuova circolare, il Ministero della Salute ha definito i criteri di priorità per l’esecuzione del tampone per la positività al coronavirus.

Tra le categorie a cui effettuare i test in via prioritaria ci sono gli operatori sanitari esposti a maggior rischio, compreso il personale dei servizi di soccorso ed emergenza, il personale ausiliario e i tecnici, con l’obiettivo di tutelare gli operatori sanitari e ridurre il rischio di trasmissione in ospedale.

Sono compresi nella circolare anche gli operatori dei servizi pubblici essenziali sintomatici, anche affetti da lieve sintomatologia per decidere l’eventuale sospensione dal lavoro; gli operatori, anche asintomatici, delle RSA e altre strutture residenziali per anziani.

Nell’elenco del Ministero ci sono poi le persone a rischio di sviluppare una forma severa della malattia e fragili, come persone anziane con patologie quali malattie polmonari, tumori, malattie cerebrovascolari, insufficienza cardiaca e patologie renali.