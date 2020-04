Distanti ma uniti, il saluto dei rifugisti dell’Ossola

“Presto torneremo a camminare tra le nostre montagne, quelle dell’Ossola, in questo splendido angolo di Italia, il nostro piccolo paradiso”. Uno splendido video pubblicato sulla pagina Facebook I rifugi dell’Ossola mostra tutta la bellezza dei territori delle valli ossolane e i saluti dei gestori dei rifugi della zona.

“Dalle nostre case, in attesa che le nostre vite riprendano alla normalità, a nome di tutti i rifugisti della delegazione AGRAP Ossola, arrivano in un breve video i saluti e gli auguri da parte di alcuni gestori per un abbraccio virtuale nella speranza di incontrarci presto”.

Il video: