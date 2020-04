Eolo porta la connessione a Giulio, il bimbo che studiava nei campi

Mai come in questo caso lo slogan racconta la realtà: “Piccole grandi soddisfazioni del nostro lavoro: Eolo internet dove gli altri non arrivano“, scrive Luca Spada sul suo profilo facebook.

Il riferimento è a un episodio riportato nei giorni scorsi da alcuni giornali. Giulio è uno studente di 12 anni di Scansano, un comune nel Grossetano; da quando le scuole sono chiuse per poter seguire le lezioni doveva caricare un tavolino e una sedia sull’auto della mamma e andare in mezzo ad un campo, in campagna, per trovare un punto in cui il telefono della mamma, usato come router, prendesse il segnale. Solo così poteva collegare il computer e seguire le lezioni.

La sua storia è rimbalzata da una parte all’altra dell’Italia ed è arrivata anche ad Eolo, l’azienda di Busto Arsizio leader nel settore delle telecomunicazioni italiana. In poco tempo il problema è stato risolto ed ora Giulio può connettersi tranquillamente da casa.

Come ha annunciato con un post su Facebook la vice ministra dell’Istruzione, Anna Ascani: “Tutto è bene quel che finisce bene!

Giulio da oggi ha una connessione in casa e potrà seguire le lezioni senza dover camminare ogni giorno un chilometro per trovare la rete.

Sono felice, mi sono impegnata fin da subito per risolvere questo problema e ce l’abbiamo fatta.

Un ringraziamento all’Istituto Comprensivo Pietro Aldi di Manciano, alla Dirigente Scolastica Anna Carbone e ad Eolo, che in pochissimo tempo ha inviato i tecnici per dare la possibilità a questo studente di “accorciare le distanze”.