A Fagnano Olona va a fuoco un mezzo per la raccolta della spazzatura

Intervento dei Vigili del fuoco questa sera a Fagnano Olona per l’incendio di un compattatore per la raccolta della spazzatura.

L’incendio si è sviluppato attorno alle 20,30 in via Dante Alighieri. Per cause in fase di accertamento il carico di un camion per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco. L’autista del mezzo è riuscito a scaricare il container prima che l’incendio interessasse il veicolo.

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Tradate e Busto/Gallarate intervenuti con due autopompe e un autobotte, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.