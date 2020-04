Fiori e silenzio per ricordare i caduti della Resistenza

Una corona d’alloro appoggiata al monumento ai caduti, due cuscini di fiori posti sui cancelli del cimitero e intorno solo il silenzio di un paese immobile: così a Brebbia si ricorda il 75° anniversario della Liberazione. Una cerimonia ristretta, senza pubblico o cortei, ma dove risuona con ancora più forza il pensiero di gratitudine verso i giovani, le donne e gli uomini che hanno perso la vita per donare alle generazioni future la libertà.

Di seguito il messaggio del sindaco Alessandro Magni rivolto ai cittadini in occasione del 25 aprile:

«L’ Anniversario di un giorno fondamentale per la storia d’Italia che oggi assume un particolare significato in un momento difficile per il nostro Paese.

Nel silenzio di questa celebrazione, risuona ancor più forte il commosso sentimento di gratitudine che va a quei valorosi giovani, a quegli uomini coraggiosi ed a tutte quelle donne che hanno sacrificato sull’altare della libertà e della democrazia la loro vita per garantire a noi, generazioni successive, un futuro migliore.

Parallelamente, oggi la nostra gratitudine va a tutte le donne e gli uomini impegnati in prima fila a combattere una guerra contro un nemico silenzioso.

Oltre alla corona di alloro al monumento dei caduti, sono stati deposti due cuscini di fiori ai cancelli del cimitero per ricordare tutti i nostri defunti».